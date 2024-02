Documentário “Mar Maior” da RTP1 será apresentado no CAE

Este sábado, pelas 16 horas, o Centro de Artes e Espetáculos vai apresentar o documentário “Mar Maior”, uma produção exclusiva para o Canal 1 da RTP, descrito como uma “jornada cinematográfica que mergulha na história e na cultura da pesca à linha do bacalhau,” que integra um testemunho do pescador figueirense Adelino Agostinho.

O documentário mergulha nas profundezas dos mares da Terra Nova e da Gronelândia, retratando a tradição da pesca à linha do bacalhau, mantida pelos pescadores portugueses ao longo de cinco séculos de história.

Nota de imprensa do evento refere que “esta obra pretende ser um tributo não apenas à pesca à linha do bacalhau, mas também ao espírito de perseverança e resiliência dos pescadores portugueses, apresentando relatos na primeira pessoa, nomeadamente do figueirense Adelino Agostinho, cujo testemunho foi gravado e filmado no Núcleo Museológico do Mar, em fevereiro de 2023.”