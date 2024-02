Concurso para modernizar controlo marítimo nos portos de Aveiro e Figueira

A Administração do Porto de Aveiro anunciou hoje o lançamento de um concurso público, juntamente com a administração portuária da Figueira da Foz, para modernização tecnológica do sistema de controlo de tráfego marítimo (VTS).

No valor de 2,9 milhões de euros, o concurso público visa a modernização tecnológica do VTS do Porto de Aveiro e do Porto da Figueira da Foz, de forma a melhorar as condições de segurança da navegação.

Com infraestruturas portuárias dotadas de condições de segurança na navegação substancialmente reforçadas, é esperado que essa modernização contribua para a captação de novos serviços marítimos.

O valor base do procedimento é de 2,9 milhões de euros, dos quais dois milhões de euros destinam-se à realização dos trabalhos de modernização do VTS Aveiro e 975 mil euros à modernização do VTS da Figueira da Foz.

O investimento de modernização do VTS do Porto de Aveiro será financiado por fundos comunitários no âmbito do Programa Sustentável 2030, até ao montante de 1,2 milhões de euros.

“A adjudicação do procedimento prevê-se que ocorra em finais de maio, sendo o prazo máximo de execução dos trabalhos de 270 dias” depois de celebrado o contrato.

O sistema VTS permite monitorizar o tráfego marítimo, acompanhando o movimento dos navios e garantindo a segurança de navegação em áreas limitadas ou com restrições à navegação, reduzindo o risco de acidente.