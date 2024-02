Assaltava com uma faca

Ontem, pelas 13h35, na Figueira da Foz, foi detido um homem, de 68 anos de idade, pela prática de roubo num posto de abastecimento de combustível da cidade, recorrendo ao uso de uma arma branca para coagir a funcionária a não oferecer resistência.

Segundo a PSP, “o suspeito, após consumir um café, empunhou uma faca na direção da funcionária, ordenou-lhe que abrisse a caixa registadora e desse o dinheiro que lá se encontrava. Por temer pela sua integridade física, sob coação da arma branca, a funcionária não resistiu à ordem, tendo o suspeito retirado algumas notas e fugido”.

Em comunicado, a Polícia refere que “ acionou os meios policiais da Divisão Policial da Figueira da Foz e “moveu-se perseguição ao suspeito, tendo por base a sua descrição física fornecida pela funcionária, que foi detido, momentos depois, na rua do Hospital, na zona da Gala”.

Sujeito a uma revista, “os polícias encontraram na sua posse uma faca do tipo borboleta e 125 euros em notas, bem como um saco que continha no seu interior um blusão preto, duas luvas de lã e um gorro preto, material usado para a prática do crime, que foi posteriormente apreendido”.

O detido aguarda, sob detenção, a aplicação de eventuais medidas de coação.