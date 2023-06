Alunos pioram a Matemática e a Português

O desempenho dos alunos do 9.º ano nas provas finais de Português e Matemática de 2022 piorou em relação às notas antes da pandemia de covid-19, passando de uma média nacional positiva para negativa.

No ano passado, quase 94 mil alunos do 9.º ano realizaram as provas finais de Português e de Matemática, que estavam suspensas desde 2020 devido à pandemia, e numa comparação com as notas anteriores regista-se uma descida da média nacional nas duas disciplinas.

Apenas duas em cada 10 escolas obtiveram média positiva nas provas, segundo uma análise feita pela Lusa a dados do Ministério da Educação, tendo em conta apenas os estabelecimentos de ensino com mais de 50 provas realizadas.

Num universo de 1.028 escolas, 206 obtiveram média positiva e os restantes 822 tiveram nota negativa, ou seja, 80 por cento chumbou, segundo os resultados das cerca de 172 mil provas analisadas.

Os colégios continuam a ocupar os primeiros lugares da tabela e as escolas públicas, que levam muito mais alunos a exame, descem na tabela.

Numa escala de zero a cinco valores, a média das provas de Português feita em 2022 foi de 2,9 valores, contrariando os resultados médios sempre positivos dos cinco anos anteriores.

Os dados mostram ainda que mais de 33 mil alunos (37 por cento) tiveram negativa na prova realizada no verão do ano passado, segundo dados da Direcção Geral de Estatísticas do Educação e Ciência (DGEEC).

Também a Matemática, a média das mais de 90 mil provas feitas em 2022 foi a mais baixa desde 2015. No ano passado, a média baixou para 2,5 valores, depois de em 2019 ter sido positiva (3 valores).

A maioria dos alunos teve negativa a Matemática, apenas 42 por cento tiveram positiva, num universo de cerca de 92 mil alunos, 53.537 tiveram negativa, segundo contas feitas pela Lusa.