Região Centro com urgências de pediatria abertas 24 horas no verão

Sete urgências de pediatria da região Centro vão estar a funcionar de forma ininterrupta no verão, entre Julho e Setembro, revelou a direcção executiva do Serviço Nacional de Saúde (SNS).

Com funcionamento ininterrupto estarão: CHBV – Aveiro; CHUC – Coimbra; CHTV – Viseu; CH Leiria – Leiria; ULS Guarda – Guarda; ULS Castelo Branco – Castelo Branco e CHUCB – Covilhã.

“O reforço do trabalho em rede entre as equipas de instituições hospitalares e dos cuidados de saúde primários, assim como o planeamento estratégico atempado da resposta, é uma das missões centrais da direcção executiva do SNS”, explicou uma nota de imprensa.