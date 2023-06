Ginásio Clube promove Campo de Férias em Julho e Agosto

O Ginásio Clube Figueirense vai organizar um campo de férias de 3 de Julho a 11 de Agosto, indicando que se trata de uma experiência multidesportiva complementada com outras actividades lúdicas e culturais.

“Os jovens com idades compreendidas entre os 6 e os 16 anos podem usufruir de umas férias diferentes”, com actividades “que lhes proporcionam uma excelente ocupação do tempo livre, com impacto positivo na sua saúde e bem-estar”, afirmou hoje a colectividade em comunicado.

O campo de férias, segundo a nota, terá a duração total de seis semanas, todos os dias úteis entre as 9h30 e as 18 horas, sendo as inscrições semanais.

“O encontro terá sempre lugar no Pavilhão Galamba Marques”, estando assegurados transporte entre as diversas instalações, almoço e “reforço alimentar a meio da manhã e a meio da tarde”.