Zeca Pagodinho confirmado no BR Fest a 16 de Julho

O BR Ferst, denominado o maior festival de praia dedicado à música e cultura brasileira em Portugal, contará com a presença, a 16 de Julho, de Zeca Pagodinho, um dos maiores nomes do samba e pagode, anunciou hoje a organização.

De acordo com a MOT – Memories of Tomorrow, produtora do evento, o cantor, compositor e actor brasileiro “é um ícone da cultura do país, sendo unanimemente considerado um dos expoentes do samba e pagode, com mais de 30 anos de carreira e mais de 20 álbuns lançados”.

Temas como “Deixa a vida me levar”, “Sonho meu” ou “Camarão que dorme a onda leva”, farão parte da “banda sonora” de Zeca Pagodinho no BR Fest “levando os fãs numa verdadeira viagem às raízes da cultura e identidade brasileira”, adiantou.