James Hype, Le Twins e Warface confirmados no RFM Somnii

A organização do festival de música electrónica RFM Somnni, agendado para 7 a 9 de Julho, na Figueira da Foz, anunciou hoje mais três artistas do cartaz, um dos quais, o inglês James Hype, é um regresso ao evento da praia do Relógio.

James Hype foi apresentado como “um dos nomes fortes” da edição de 2023, com actuação marcada para 7 de Julho, depois de ter pisado o palco do Somnii em 2019.

Já a dupla mexicana Le Twins (8 de Julho) e o dj holandês Warface (9 de Julho) são uma estreia no festival.

Le Twins “tem vindo a ganhar preponderância no cenário da música electrónica mundial” e entrou em 2022 para o top 100 da DJ MAG, enquanto Warface é “um dos artistas de maior renome no mundo do ‘hardstyle’.

A MOT – Memories of Tomorrow, promotora e produtora do Somnii já tinha anunciado recentemente os nomes de Alok, D-Sturb e Oliver Heldens no cartaz do evento.