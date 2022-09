No próximo sábado, dia 10 de Setembro, pelas 17 horas, vai ser realizado o XII Encontro de Ex-atletas de Basquetebol – anos 80 – no Pavilhão Galamba Marques.

O evento foi organizado por Rui A. F. Teixeira, ginasista residente em Serpa, cujo mérito e dedicação ao clube serão recompensados com a atribuição do Diploma de Sócio de Mérito do Clube, com a cerimónia de entrega na ocasião.