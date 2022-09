Realizou-se no passado dia 4 de Setembro no Barreiro, a 5.ª e última Etapa da Taça de Portugal em Remo de Mar, numa Regata com um percurso sinuoso de 3,5 Km, em que participou a equipa da Naval Remo.

O clube apresentou-se com uma tripulação, destacando-se com o 2.º Lugar para Ana Pereira na categoria de C1X Veterano Feminino.