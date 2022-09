O Centro de Artes e Espectáculos (CAE) vai apresentar na próxima sexta-feira, pelas 21h30, uma nova exibição do filme “Silvestre”, de João César Monteiro, no âmbito do Ciclo de Cinema – Homenagem a Realizadores Figueirenses, inserido nas Comemorações dos 250 Anos de Elevação da Figueira da Foz a Vila.

A entrada é gratuita, mediante levantamento de ingresso na bilheteira do CAE.