Hospital apresentou nova administração

Raquel Santos, presidente do novo conselho de administração do Hospital Distrital da Figueira da Foz, já tomou posse e referiu que “esta equipa tem como missão assegurar que o hospital continua a ser uma instituição de referência na região centro, e se afirme, no contexto nacional, como uma das instituições do SNS com maior dinamismo e cultura de inovação. Um hospital é tão mais relevante quanto melhor for a visão de futuro que tem para a população que visa servir”.

O vogal executivo Diogo Saudade Vieira, afirmou que tem vindo a confirmar a opinião que tinha, de que este é um hospital pequeno em dimensão mas com grandes projectos, com equipas dedicadas e orientadas com o objectivo estratégico da instituição.

Lilian Campos, que assume agora as funções de directora clinica, reconhece que apesar de estar na instituição há poucos anos, este é o hospital que quer ficar muito tempo, factor pelo qual quer fazer parte de vários projectos que estão a iniciar. A médica quer trabalhar em conjunto e que todos trabalhem em prol do doente, “para um hospital com futuro e onde seja agradável estar”, disse.

Encerrou a sessão o enfermeiro director Rui Miguel Cruz, que se mantém nestas funções desde 2018. Esta administração fica com a responsabilidade de gerir os destinos do Hospital da Figueira até Dezembro de 2023.