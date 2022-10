Workshop sobre questões LGBTI+ em Tavarede

Dois voluntários da rede ex aequo, uma associação de jovens lésbicas, gays, bissexuais,

trans, intersexo e apoiantes com idades entre os 16 e os 30 anos em Portugal, promoveram ontem um workshop na sala multiusos do Paço de Tavarede, evento promovido pela Comissão de Protecção de Crianças e Jovens (CPCJ) da Figueira da Foz.

“No passado recente temos recebido alguns processos que nos chegaram por outras problemáticas. Ao analisar a situação concreta, percebe-se que há outros factores envolvidos, alguns casos ao nível da própria sexualidade”, explica Helena Roso, presidente da CPCJ do concelho.

A técnica considera também que os profissionais dos serviços de protecção de menores “nem sempre estão muito informados sobre estas questões, que têm uma abertura relativamente recente, e nem sempre as comissões estão preparadas para actuar da forma

mais indicada”.