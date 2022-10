Câmara da Figueira assinalou o Dia Municipal para a Igualdade

A Câmara Municipal da Figueira da Foz assinalou ontem o Dia Municipal para a Igualdade, instituído em 2015, ilustrando a sua posição com as múltiplas cores da fonte luminosa e “assumindo o seu compromisso no combate aos estereótipos de género e à implementação de uma verdadeira política de igualdade”, assim referido em publicação online da Município da Figueira da Foz.