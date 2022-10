Matilde Pereira foi a portuguesa melhor classificada no Campeonato do Mundo de Remo de Mar

O Campeonato do Mundo de Remo de Mar – Beach Sprint, que teve lugar este mês no País de Gales, terminou com uma remadora do Ginásio, Matilde Pereira, a conquistar 6.ª posição na tabela, acabando por ser a atleta de nacionalidade portuguesa com melhor classificação.

A jovem campeã foi a única atleta da Selecção Portuguesa que conseguiu aceder aos quartos de final, alcançando desta forma a proeza. O Clube do Ginásio congratulou a remadora, referindo em nota que “discretamente e sem grandes entusiasmos prévios… Foi a melhor representante de Portugal”.