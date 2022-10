Halloween celebrado no Museu Municipal

“Há Noite no Museu” é o nome da iniciativa que irá ocorrer no Museu Municipal Santos Rocha, na noite do dia 31 de Outubro, entre as 20 horas e a meia-noite, em que irá ser comemorada a tradição anglo-saxónica do Halloween com “muitas surpresas e algumas travessuras”.

As sessões, dirigidas a famílias e aos mais jovens, irão ter ocorrer entre as 20 e as 22 horas, com participação sujeita a inscrição obrigatória e limitada a 15 crianças.

Para encerrar as festividades alusivas a esta época, das 22 horas à meia-noite o programa conta com as “Visitas Encenadas”, da parte da produção artística de André Varandas e a participação do elenco do espectáculo Thalassos, recentemente apresentado no Espelho de Água.