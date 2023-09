Nos dias 6 e 7 de Outubro, o Quartel da Imagem vai receber a segunda edição do Workshop de fotografia, com Luís Brandão, “que irá ajudar os participantes a desenvolver os princípios básicos da fotografia e a melhorar as suas competências”, avança nota da Câmara Municipal.

A iniciativa é limitada a dez pessoas no máximo, com um custo de 75 euros e 12 horas de

formação, dando direito a certificado.

Os interessados devem efectuar a sua inscrição via luismbrandão@gmail.com |

914590579.