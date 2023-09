Confraria do Arroz Doce de Maiorca realiza o seu 3.º Capítulo de Entronização neste sábado

Amanhã, a Confraria do Arroz Doce de Maiorca vai realizar o seu III Capítulo de Entronização dos seus Confrades, que irá decorrer no Palácio Conselheiro Lopes Branco, em Maiorca, com um programa diverso para acompanhar a cerimónia.

As actividades começam pelas 9h30, na Casa Paroquial de Maiorca, para a recepção de boas vindas. Logo de seguida, pelas 11h30, será realizada a Cerimónia e Entronização de Confrades no Palácio Conselheiro Lopes Branco, que conta depois com um momento cultural pela Estudantina Universitária da Universidade de Coimbra.

Pelas 12h30, haverá o desfile de confrarias com os respectivos estandartes, no Centro Histórico de Maiorca, que abrirá o apetite para o almoço no Clube Desportivo e Recreativo do Arneiro de Fora, pelas 13 horas. Para poder participar neste almoço, será necessária a inscrição prévia (abertas até dia 10 de Setembro) num valor monetário de 45 euros.

A cerimónia será encerrada pelas 16 horas, contando mais uma vez com uma actuação da Estudantina Universitária da Universidade de Coimbra, seguido de entrega de lembranças.