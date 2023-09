Festa de Nossa Senhora da Piedade em Anta – Maiorca

Anta (freguesia de Maiorca) vai estar em celebrações com a Festa da Nossa Senhora da Piedade, de hoje até domingo, iniciando as festividades com a Missa Solene do dia de Nossa Senhora da Piedade, hoje, pelas 19 horas.

Amanhã é dia de baile com a Banda Tema, pelas 22h30. No domingo, pelas 16 horas, será realizada a Missa solene na capela de Nossa Senhora da Piedade, que será seguida de procissão pelas ruas de Anta, acompanhada pela Banda Filarmónica da Associação Musical União Filarmónica Maiorquense e pelos Bombeiros Voluntários da Figueira da Foz.

No final da procissão de domingo, será realizado um concerto pela Banda Filarmónica da Associação Musical União Filarmónica Maiorquense, sob a batuta do Maestro André Dimas que será seguida por um baile com o Grupo AFK.