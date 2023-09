CAE apresenta a peça de teatro “Noite dos Assassinos”

O Centro de Artes e Espectáculos (CAE) apresenta, dia 14 de Outubro, pelas 21h30, no Grande Auditório, a peça de teatro “A Noite dos Assassinos”, de José Triana, com encenação de Carlos Avilez.

No âmbito do 50.º aniversário do 25 de Abril, o Teatro Experimental de Cascais (TEC) apresenta um ciclo de textos proibidos pela Censura. “A Noite dos Assassinos”, de José Triana, é um texto revolucionário que o TEC produziu em 1973, com encenação de Jorge Listopad e que não chegou a ir a cena, por proibição no dia do ensaio geral.

O preço dos bilhetes é de 15 euros por pessoa, disponíveis na bilheteira do CAE e na Ticketline.