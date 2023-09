Hélder Bruno dá concerto no CAE no Dia Mundial da Música

No próximo dia 1 de Outubro, o Centro de Artes e Espectáculos (CAE) vai receber o artista Hélder Bruno no âmbito do CAE Fora de Portas e Dia Mundial da Música.

“Hélder Bruno é um compositor, pianista e musicólogo, natural de Coimbra. A sua música, que se enquadra na estética indieclassical/neoclassical, tem sido bem recebida pelo público e pela crítica que o considera como uma das referências da música portuguesa, possuidor de uma personalidade estética musical única e facilmente identificável como tendo a sua assinatura”, descreve nota de imprensa do CAE.

A entrada é gratuita (mediante levantamento de ingresso na bilheteira do CAE e Auditório Madalena Biscaia Perdigão).