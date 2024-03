Veleiro pede auxílio ao largo da Figueira

A embarcação salva-vidas da Figueira da Foz, Patrão Moisés Macatrão, participou numa missão esta noite, com o objetivo de prestar auxílio a uma embarcação de recreio, de bandeira das Ilhas Virgens, com duas pessoas a bordo, “pelo facto de terem ficado sem governo, após interação com orcas”, refere comunicado da Capitania do Porto da Figueira.

O alerta foi dado através do Centro de Coordenação de Busca e Salvamento Marítimo de Lisboa, pela 1h40, estando o veleiro trimaran, nessa altura, a cerca de 19 milhas náuticas a sudoeste do porto da Figueira da Foz.

Pelas 3h30, a embarcação S/V Patrão Moisés Macatrão, após confirmar que o sistema para movimentação do leme do trimaran se encontrava partido, “o que inviabilizava a capacidade para o seu governo”, estabeleceu reboque em direção ao porto da Figueira da Foz, tendo atracado na Marina pelas 9h30, com os tripulantes e as duas embarcações em segurança.