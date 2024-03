“Requiem por Isabel” no CAE

O Centro de Artes e Espetáculos vai receber a actuação “Requiem por Isabel”, com Lídia Franco, Rita Ribeiro e Baltasar Marçal na próxima quarta-feira, dia 27, pelas 21h30, encerrando a programação da iniciativa cultural “Março é Teatro, é Poesia”.

Este espetáculo conta “a história de um dia na vida destas mulheres sujeitas a conviver no presente, duas mulheres com passados nos antípodas uma da outra, duas mulheres aparentemente sem nada em comum. É a história de um dia quotidiano na velhice, ou a história de duas vidas, ou a história de uma amizade improvável”, descreve nota do Município da Figueira da Foz.

Este evento insere-se na Abertura das XLVI Jornadas de Teatro Amador da Figueira da Foz.