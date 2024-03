Luzes novas ao longo da calçada da marina

Foram ontem à noite ligados 40 conjuntos de equipamentos de iluminação colocados no percurso do “calçadão” com cerca de 600m, entre o jardim da Praça da Europa e a sede do Clube Náutico da Figueira da Foz (CNAFF), que contou com a presença do Presidente da Câmara Municipal, Pedro Santana Lopes.

Os equipamentos instalados, escolhidos com o propósito de facilitar as dinâmicas referentes à mobilidade de pessoas na zona envolvente ao cais de embarque (junto à Marina), são constituídos por colunas e Unidades Modulares de Iluminação Comunicações e Sensorização (UMICS), por luminárias de tecnologia LED e módulos de comunicações (MCOM), desenvolvidas no âmbito do “Projeto SMART IP”.