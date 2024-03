Concerto solidário da Cruz Vermelha no Auditório Municipal

Amanhã, pelas 21 horas, o Auditório Madalena Biscaia Perdigão vai acolher o concerto solidário “Encontro de Melodias”, promovido pela Cruz Vermelha Portuguesa da Figueira da Foz, que terá como objetivo o de angariar fundos para esta instituição, de forma a melhorar infraestruturas e adquirir equipamentos para ajudar mais pessoas.

Este evento vai contar com a presença e com as vozes de Juliana, do coros das Pequenas Vozes da Figueira e do Canticus Camarae, da banda Contratempo e de Pedro Leitão e Pedro Matos.

O valor do bilhete é de sete euros, disponíveis no Museu Municipal.