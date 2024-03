Grande Hotel reabre dia 15 de abril

O agora Vila Galé Collection Figueira da Foz será 32.ª unidade em território nacional do grupo hoteleiro que lhe dá nome. Mesmo em frente à praia, a partir do dia 15 de abril, voltará a funcionar o emblemático Grande Hotel da Figueira, agora com gestão da Vila Galé e após uma renovação profunda dos quartos e áreas públicas.

Segundo “O Figueirense” apurou, “este ex-libris da cidade, imóvel de interesse público, marcadamente pós-modernista, contará com 102 quartos, dois restaurantes, bar, piscina exterior e Satsanga Spa & Wellness”.