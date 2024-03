Irreversível candidata ao “Coup de Coeur” do MIPDRAMA 2024

A série “Irreversível”, da RTP, que teve rodagens na Figueira da Foz e que contou com o apoio da autarquia, foi selecionada a seleção do MIPDRAMA 2024, a vitrine premium anual das séries dramáticas mais esperadas – que decorrerá em abril, em Cannes, sendo uma das candidatas a vencer o prémio “Coup de Coeur”.

Da autoria do realizador Bruno Gascon e produzida pela Caracol Filmes” para a RTP, a série que se apresenta como um thriller de crime e mistério, conta no elenco com nomes de Margarida Vila-Nova, Rafael Morais, Laura Dutra, Soraia Chaves, Ana Cristina Oliveira, Pedro Laginha, Paula Magalhães, entre outros.

As séries em competição foram selecionadas pela sua qualidade de escrita e produção, originalidade e elevado apelo global.