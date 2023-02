Universidade na Figueira avança com novo projecto ligado ao mar

O Campus da Universidade de Coimbra (UC) na Figueira da Foz vai dinamizar o projecto Seapower, que vai intervir na componente da construção naval e das energias eólicas no mar, no âmbito das agendas mobilizadoras.

O reitor da UC, Amílcar Falcão, disse à agência Lusa que dentro de “seis a oito meses” será instalado um pavilhão junto ao porto marítimo da cidade para o desenvolvimento do projecto.

“É um projecto associado a empresas que nos próximos quatro anos nos vai dar um impulso enorme à nossa investigação na região da Figueira da Foz”, sublinhou o académico, no final da sessão de encerramento das comemorações do séptimo aniversário do Laboratório Marefoz.

O Seapower é financiado em quatro milhões de euros pelo Plano de Recuperação e Resiliência (PRR) e, segundo o reitor Amílcar Falcão, é um complemento ao Marefoz, que desde a sua criação desenvolveu projectos na ordem dos oito milhões de euros relacionados com a optimização de processos relacionados com a economia do mar.

“Vamos ter agora o desenvolvimento de outras valências que não tínhamos com o Marefoz, começando a criar densidade e massa crítica em mais do que uma área e isso é fundamental para criarmos raízes na região”, frisou.

De acordo com o reitor da UC, não se trata de aumentar o Marefoz, mas de “criar coisas diferentes e complementares”, através de um centro de transferência de inovação.

Amílcar Falcão destacou o crescimento ao longo dos anos do Marefoz, com as suas ligações à indústria local e regional, às escolas e à sociedade civil, “que hoje tem uma actividade muito intensa e que vai ganhar outro elã com o campus da Figueira da Foz, porque é o nosso ponta de lança”.

“Este projecto vai continuar a fazer o seu caminho com mais força, uma vez que a Universidade se mobiliza, não só nesta área específica de investigação e controlo de qualidade, mas noutras valências que vamos trazer para ter, dentro de alguns anos, uma presença muito forte da UC na Figueira da Foz”, disse.

O Marefoz, que será também integrado no Campus da UC na Figueira da Foz, conta com cerca de “25 a 30” investigadores residentes, a que se juntam estudantes de mestrado e doutoramento, num total de aproximadamente 40.