Lucros da Navigator mais do que duplicam em 2022 para 392,5 ME

A Navigator registou, no ano passado, lucros de 392,5 milhões de euros, mais do dobro do obtido em 2021, tendo o volume de negócios superado dois mil milhões de euros “pela primeira vez na história”, segundo um comunicado.

“O volume de negócios aumentou 54% para 2.465 milhões de euros, ultrapassando pela primeira vez na história do grupo a barreira dos dois mil milhões de euros”, lê-se na mesma nota, publicada pela Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).

Por outro lado, o investimento em 2022 totalizou 112,5 milhões de euros, face a 80 milhões de euros em 2021, “dos quais perto de 39,1 milhões de euros referentes a investimentos classificados como ambientais, o que representa 35% do investimento total”, realçou.

A Navigator destacou também “a produção anual da fábrica de pasta da Figueira da Foz que, fruto dos investimentos feitos nos últimos anos, das diversas melhorias operacionais e do continuado foco na produtividade, atingiu um máximo histórico”.