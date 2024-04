Unidade Local de Saúde do Baixo Mondego integra projeto europeu

Os parceiros do projeto europeu PreDisc, do qual o Hospital Distrital da Figueira da Foz – ULSBM (Unidade Local de Saúde do Baixo Mondego) faz parte, reuniram-se, em março, no Centro de investigação biomédica Navarrabiomed, para dar inicio a esta iniciativa de cooperação do espaço Sudoeste europeu (SUDOE).

O Ministro Regional da Saúde do Governo de Navarra, Fernando Domínguez, presidiu ao evento de lançamento do PreDisc e, aproveitando a presença dos parceiros em Pamplona, foi ainda organizada uma visita ao Serviço de Geriatria do Hospital Universitário de Navarra para observação do modelo navarro de apoio aos seniores hospitalizados.

O projeto europeu PreDisc é um programa transnacional, entre profissionais de Saúde de França, Portugal, Andorra e Espanha, que tem o objetivo de prevenir a incapacidade das pessoas muito idosas, promovendo a atividade física regular durante e após os períodos de hospitalização.