Ciclo de conversas “Mário Soares” convidam David Castaño

No âmbito do programa de atividades evocativo do Centenário do Nascimento de Mário Soares, o ciclo de conversas com personalidades nacionais das mais diversas áreas vai desta vez trazer ao Auditório Municipal o convidado David Castaño, investigador, escritor e autor do livro “Mário Soares e o 25 de Abril. O essencial” – obra que retrata o papel desempenhado pelo líder do Partido Socialista nos momentos-chave da transição democrática.

A conversa, a ser realizada no dia 18 de abril, pelas 21h30, terá a moderação de Teresa Carvalho e terá entrada livre, contudo sujeita à lotação da sala.