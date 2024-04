Homem detido por alegado roubo e extorsão

Um homem de 45 anos, que terá roubado e extorquido um residente da Figueira da Foz, com 76 anos, foi detido na quarta-feira pela Polícia Judiciária (PJ), anunciou esta força policial.

Em comunicado, a PJ informa que o detido será o alegado autor e principal mentor destes crimes de roubo qualificado, extorsão qualificada, abuso de cartão de garantia ou de cartão, dispositivo ou dados de pagamento e detenção de arma proibida.

Os crimes terão ocorrido a 6 de dezembro do ano passado, quando dois homens encapuzados e munidos de arma de fogo, “entraram no interior da residência da vítima, apropriando-se de vários objetos e cartões bancários, exigindo-lhe ainda que lhes entregasse, no dia seguinte, milhares de euros”, o que viria a acontecer, na cidade de Coimbra, por temer pela própria vida. Entretanto, a vítima, um homem de 76 anos, denunciou o caso à PJ.