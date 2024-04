Amanhã, a partir das 10 horas, a foz do Mondego (entre o cais comercial e o relógio de sol) foi o local selecionado para a primeira edição da Taça 25 de Abril, uma competição de remo, que consiste numa regata de 500 metros, integrada no programa comemorativo dos 50 anos do 25 de Abril.

Esta é uma iniciativa colaborativa, organizada em conjunto com o Ginásio Clube Figueirense e a Associação Desportiva Naval Remo, com o apoio da Câmara Municipal da Figueira da Foz.