António Sala – 60 anos

O espetáculo António Sala – O Comunicador assinala os 60 anos da carreira de António Sala. Um espetáculo de teatro musical no domingo, dia 14 de abril, às 18 horas.

“Quem não se lembra de acordar com a simpática e ímpar voz do inconfundível António Sala…. Conquistou o coração de todo um país a partir do momento em que entrou pela primeira vez nas nossas casas, através da magia da rádio… De lá para cá o apreço só cresceu.

Do mítico passatempo radiofónico “Jogo da Mala” ao concurso televisivo “Palavra Puxa Palavra”, são recriados em palco os marcos mais significativos de uma longa carreira, partindo da tenra infância, onde descobriu o que queria ser quando fosse adulto – Comunicador”.

António Sala é a figura central e principal ao lado de um grupo de atores e uma banda ao vivo.