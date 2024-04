No âmbito do festival PANOS do Teatro Nacional D. Maria II, a Escola de Artes do Centro de Artes e Espetáculos (CAE) vai estrear amanhã a peça de comédia “Piripiri Extra-forte”, da autoria de Ana Pessoa e com a encenação de Guilherme de Bastos Lima.

O espetáculo vai ser apresentado em duas sessões no Auditório Municipal nos dias 12 e 14 de Abril, pelas 21h30 e pelas 18 horas, respetivamente.