Figueira da Foz acolheu Roadshow: Eleições Europeias 2024

A Praça Dr. João Ataíde acolheu ontem o evento Roadshow: Eleições Europeias 2024, uma iniciativa da Agência Nacional Erasmus+ Juventude/Desporto e do Corpo Europeu de Solidariedade, que teve como objetivo aproximar e envolver os jovens na política europeia.

A iniciativa está a percorrer os 18 distritos do país até 19 de abril, com o objetivo de incentivar a participação e a consciencialização sobre os valores democráticos da União Europeia nos jovens, e de os “consciencializar para a importância do voto nas Eleições Europeias de 9 de junho”.

O evento contou com a presença do Presidente da Assembleia Municipal, José Duarte, da Vice-presidente do Município da Figueira da Foz, Anabela Tabaçó, e da Presidente da Junta de Buarcos e são Julião, Rosa Baptista.