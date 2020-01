Um detido e cinco arguidos após agressões na Figueira da Foz

A divisão policial da Figueira da Foz, com o apoio do destacamento da GNR de Montemor-o-Velho, deteve um homem e constituiu cinco arguidos no âmbito de um processo de investigação.

Este processo, motivado por ofensas à integridade física ocorridas nas imediações do Hospital daquela cidade na noite do dia 9 de Novembro, deu origem a buscas domiciliárias em Arazede, Figueira da Foz e Montemor-o-Velho, a partir das 7h do dia de ontem.

Na primeira, um homem de 22 anos foi detido por posse ilegal de uma arma de calibre 6,35mm e 13 munições. Nesta busca foram localizados mais dois suspeitos (que foram constituídos arguidos) por ofensas à integridade física, coação e danos.

Nas buscas realizadas na Figueira da Foz e Montemor-o-Velho foram constituídos 3 arguidos pelo mesmo crime.

A arma e munições foram apreendidas e o detido irá ser presente hoje, no Tribunal de Montemor-o-Velho.