A Unidade Local de Saúde do Baixo Mondego (ULSBM) vai plantar 400 árvores autóctones, oferecidas pela The Navigator Company, nos espaços naturais circundantes do Hospital da Figueira da Foz.

Esta iniciativa ambiental terá início pelas 9 horas do próximo sábado, em frente à portaria principal do Hospital, seguido por um lanche com todos os participantes.