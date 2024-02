Carnaval de Buarcos/Figueira da Foz festeja a liberdade

É com o tema “50 anos de Liberdade” que o Carnaval de Buarcos/Figueira da Foz vai para a rua. No dia 9 de Fevereiro, às 10 da manhã, será a festa infantil na avenida e, no dia 10 (21h30), as escolas de samba farão o já habitual desfile.

Domingo e Terça-feira de Entrudo, a organização espera milhares de pessoas. “Temos todos os ingredientes para continuarmos a ser um grande cartaz para Buarcos e para a Figueira”, referiu ao O Figueirense João Gouveia, presidente da associação que promove o Carnaval.

Sete carros alegóricos, cinco grupos foliões e três escolas de samba compõem os corsos que farão uma grande festa na avenida do Brasil.

Os reis deste ano são Álvaro Maia e Bruna Gomes, ex-concorrente do “Big Brother”.

A entrada são cinco euros e os cortejos começam às 15 horas.