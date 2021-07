Tunas universitárias vêm à Figueira da Foz

O programa de Animação de Verão 2021, promovido pelo Município da Figueira da Foz, vai contar de 22 a 25 de Julho, com o entusiamo e a vivacidade de várias Tunas Académicas portuguesas, numa iniciativa que conta com a parceria da BRUNA – Tuna Universitária da Figueira da Foz.

As marginais de Buarcos e Claridade, Bairro Novo e rua dos Pescadores, irão ser palco, entre as 17h30 e as 22h30, de 20 actuações, de diversas tunas: Tuna de Medicina da Universidade de Coimbra; Tuna Feminina de Medicina da Universidade de Coimbra; Imperial Tuna Académica da Faculdade de Farmácia da Universidade de Coimbra e da Estudantina Académica de Académica de Lamego, que irão tocar e cantar músicas tradicionais, mais atrevidas e até fazer algumas serenatas.