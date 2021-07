A’Vós Avós – Regressa com novidades e com todas as medidas de segurança

A’Vós avós está de regresso ao Centro de Artes e Espectáculos (CAE) da Figueira da Foz, no próximo dia 24 de Julho. O musical, que teve a sua estreia em Março de 2019, viajou pelo país e regressa renovado.

O espectáculo conta com novos momentos musicais e com uma nova actriz no papel de Margarida (a neta). Maria Pleno fará companhia a Guilherme de Bastos Lima (o avô), a Alexandra Curado (a avó) e a Ruben Esteves (o neto).

A história, vivida muitas vezes no nosso quotidiano, fala de um avô muito especial, que recebe os seus dois netos na sua humilde casa. Nesse cenário, encontram-se duas gerações distintas, que muito têm a aprender uma com a outra. Vários são os momentos de partilha, comédia e emoção, embalados pela música de um piano muito especial.

O Musical, bem como o CAE da Figueira da Foz, cumprem rigorosamente todos os protocolos de segurança impostos pela DGS, pelo que, o público poderá assistir tranquilamente com toda a segurança. Todas as famílias estão convidadas a ver e ouvir este texto original de Guilherme de Bastos Lima.

Os bilhetes, têm o preço de 7,50€ e estão à venda na Ticketline e na bilheteira do CAE.