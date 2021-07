Trabalho de Nuno Sousa Vieira exposto no Museu Municipal

A Sala de Arqueologia do Museu Municipal Santos Rocha acolhe o projecto “Diálogos” da revista Umbigo, uma revista portuguesa de arte e cultura contemporâneas sediada em Lisboa e com 19 anos de edição, com a exposição do trabalho de Nuno Sousa Vieira, patente até ao final de Outubro.

O projecto resulta de um convite a um artista para trabalhar um museu ou o espólio e as reservas desse museu, sendo que Nuno Sousa Vieira foi o artista convidado para a 10ª edição desta proposta, tendo recaído a sua escolha pessoal no Museu Municipal Santos Rocha.

Numa visita prévia ao museu, o artista focou a sua atenção na colecção de arqueologia, estabelecendo depois um diálogo com as estruturas e os dispositivos museográficos desenvolvidos pelo arquitecto Fernando Lanhas e a forma assumida, mas ao mesmo tempo discreta com que os desenhou, procurando um equilíbrio entre a expressão das vitrines e os objectos expostos.