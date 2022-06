As celebrações de hoje vão arrancar às 19 horas com animação e música garantidas pela noite fora. Depois dos arraiais em diferentes sítios da cidade, está programado um espectáculo piromusical, na Praia da Claridade, e depois da meia noite, o palco da Praça João Ataíde vai receber o cantor Tony Carreira.

Seguindo a actuação do artista português, vai haver ainda a “Festa do Banho Santo”, na Praia do Forte, que irá contar com vários dj’s e música electrónica a partir da 1h30.