Figueira da Foz distingue personalidades locais no feriado municipal

A Câmara da Figueira da Foz distingue na sexta-feira, no Dia do Município, várias personalidades do concelho e os funcionários da autarquia e das Águas da Figueira que se aposentaram.

A sessão solene está agendada para as 11 horas, no Centro de Artes e Espectáculos, que assinalou 20 anos de actividade no início do mês.

O executivo municipal liderado por Pedro Santana Lopes vai homenagear com a Medalha da Cidade o empresário local Fernando Lopes Cardoso, a antiga deputada socialista Teresa Coimbra e a antiga vereadora do PS Natércia Crisanto (a título póstumo).

Também a título póstumo, com a Medalha de Mérito Comercial em prata dourada, será distinguido o empresário Américo Alexandre Nogueira.

O padre Carlos Augusto Noronha Lopes, pároco de Buarcos há quase 50 anos, vai ser agraciado com a Medalha de Mérito Social em prata dourada, tal como o coronel Fernando Góis Moço, ex-presidente da Junta de Freguesia de São Julião.

O escultor Mário Nunes irá receber a Medalha de Mérito Cultural em prata dourada.

O município homenageia ainda o ex-director administrativo e financeiro da autarquia, Vítor Pereira, que recebe o diploma de reconhecimento, e os funcionários aposentados com medalhas de bons serviços.

Os festejos de São João incluem também a vertente religiosa, com a celebração de missa e procissão com a imagem do santo e a tradicional bênção do mar, a partir das 16 horas.

As Festas da Cidade têm hoje à noite o seu ponto alto, com o desfile das marchas populares, na Avenida 25 de Abril, a partir das 21 horas, seguindo-se, no final, um espetáculo de piromusical, com 10 minutos de fogo-de-artifício, e a actuação do cantor Tony Carreira.

Integrado nos festejos, decorre até domingo, na Praça João Ataíde, o certame gastronómico Feira das Freguesias.