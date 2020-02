The Gift apresentam “Primavera/Verão” com Ianina Khmelik no CAE

Amanhã, pelas 21h30, a banda de rock alternativo The Gift actua no Centro de Artes e Espectáculos para apresentar o seu projecto “Primavera/Verão”, com a colaboração da, cantautora e o 1º violino na Orquestra da Casa da Música do Porto, Ianina Khmelik.

A violinista russa irá preencher a primeira parte do espectáculo com a performance e musicalidade do seu projecto IAN, caracterizado-pela fusão de elementos pop, trip-hop e eletrónica e uma forte presença de instrumentos clássicos como piano acústico e violino.

A sessão vai tomar forma no Grande Auditório do CAE, com o preçário dos bilhetes a 15/17€ por pessoa, à venda na bilheteria deste espaço e na Ticketline.