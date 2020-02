Faleceu Agostinho Amusa Abudo (Macalene), antigo jogador da Naval

Faleceu Agostinho Amusa Abudo (Macalene), moçambicano de nascimento mas que defendeu, como futebolista, o verde e branco da Associação Naval 1.º de Maio.

Macalene fez praticamente a sua vida na Figueira, onde se fixou com a família.

O jogador, que veio para Portugal para jogar no F.C. Porto, foi emprestado pelo clube nortenho à Naval onde se manteve durante muitos anos.

No seu percurso desportivo, para além da Naval defendeu também as cores do Gouveia e do Carapinheirense já em fim de carreira.

Macalene faleceu em Moçambique, seu país natal.