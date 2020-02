Prémio internacional de piano do “V Encontro Mundial de Piano de Coimbra” no CAE

Hoje, pelas 21h00, realiza-se um concerto no Centro de Artes e Espectáculos com a participação da Orquestra Filarmónica das Beiras, sob direcção do maestro Rui Pinheiro. Este espectáculo faz parte do “V Encontro Mundial de Piano de Coimbra”, evento organizado pela Academia Internacional de Música “Aquilles Delle Vigne” que incluiu no seu programa Masterclasses e concertos. Nesta sessão ocorrerá também a entrega do prémio internacional de piano.

O evento teve início no dia 1 de Fevereiro e teve como palco principal a cidade de Coimbra nos primeiros dias. É considerado um evento único à escala mundial, reunindo pianistas experientes de todas as partes do mundo, estando confirmados mais de 100 inscritos oriundos de mais de 20 países da Europa, Ásia e América do Norte.