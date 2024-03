Tertúlias Idalecianas assinalam aniversário do escritor gandarês Idalécio Cação

O Grupo de Amigos da Biblioteca Idalécio Cação (BIC) e a Junta da Freguesia de Moinhos da Gândara (JFMG) vão acolher amanhã, dia 22 de março, pelas 21h30, no salão nobre da JFMG, no âmbito da comemoração do 91.º aniversário do nascimento do escritor gandarês e patrono da Biblioteca da Junta de Freguesia, Idalécio Cação, uma sessão da iniciativa cultural «Tertúlias Idalecianas» que terá como tema «50 anos de Abril», a partir da obra «Homens de Pó», de António Tavares.

Participam na iniciativa António Tavares, Prémio LeYa 2015, Maria Alice Sarabando (escritora), Manuel Ribeiro (tocador de guitarra portuguesa e escritor) e António Canteiro (escritor), que fará a moderação do encontro.