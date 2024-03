Primavera cheia de animação no Casino Figueira

O Casino Figueira tem vários concertos, peças de teatro e momentos de gastronomia marcados para a primavera, apostando numa “oferta de entretenimento diversificada e diferenciadora”, com o arranque da programação no fim de semana da Páscoa (dia 30 de março), num jantar com gastronomia típica portuguesa pela “mão” do Chef André Rolo e concerto com “a voz” do fado – Camané, um dos fadistas mais aclamados a nível nacional e internacional.

A próxima atuação deste calendário primaveril vai ser no dia 13 de abril, às 21h30, com “A Noite” – a única peça de teatro escrita por José Saramago, encenada e adaptada por Paulo Sousa Costa e com a assistência de Luís Pacheco. O elenco de luxo conta com atores como Diogo Morgado, Jorge Corrula, João Didelet, Elsa Galvão, Ricardo de Sá, Henrique de Carvalho, Sara Cecília e João Redondo.

No final de abril, o Casino Figueira prepara-se para receber o XIX Festival Internacional de Tunas Universitárias da Figueira da Foz (dia 27 de abril). O mês de maio vai convidar a cantora brasileira Vanessa da Mata (dia 10) e o casal de comédia António e Catarina Raminhos (dia 18).

Finalmente, no mês antes de chegar o verão, a animação estará de volta no dia 22 de junho com música de salão e vários Dj´s na festa temática “Figueira Back to 80’s 90s”, ao som dos hits mais conhecidos dessas décadas. Para acabar, no dia 29 de junho, será apresentado os “Novos Monólogos da Vagina”, com novos textos, novo elenco (Joana Amaral Dias, Maria Sampaio e Sofia Baessa) e com encenação de Paulo Sousa Costa.