Escola de teatro do CAE prepara espetáculo para os mais novos

“A Flor e o Gnomo” é o título da nova produção da escola de teatro do Centro de Artes e Espetáculos (CAE) com estreia no dia 7 de abril, pelas 11 horas, cujo foco será em música sensorial para bebés, dirigida a uma audiência entre os seis meses e os quatro anos de idade. Este espetáculo, criado e produzido por Guilherme Bastos Lima, conta com a interpretação de Alexandra Curado, Gabriel Castilho e Mariana Cristo.

A escola de teatro do CAE está também a preparar um novo espetáculo para o projeto PANOS, promovido pelo Teatro Nacional D. Maria II, com data por anunciar. O texto selecionado para interpretar este ano foi “Piri-piri Extra Forte”, uma comédia de Ana Pessoa.

Em 2022, a escola de teatro figueirense venceu o concurso nacional com o texto “Rio Sombrio”, que levou levou os alunos desta escola a atuar no teatro nacional em Lisboa.